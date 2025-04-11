Bakan Bolat’tan ABD’ye önemli ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15-16 Mayıs'ta gümrük vergilerini görüşmek üzere ABD'ye gideceklerini söyledi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı. Bakan Ömer Bolat, imza sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Avrupa'nın yeniden imarı konusunda ekonomik iş birliği ve kalkınma amacı ile 1947'de merkezi Paris'te kurulan OECD'nin kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Bolat, o tarihten beri de çalışmalara aktif bir şekilde katıldığını aktardı.

'RESMİ DÜZEYDE BIRAKMIYORUZ'

Bu ay sonunda muhtemelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın OECD üyesi olan İtalya'ya bir ziyareti olacağını aktaran Bolat, "Bunun dışında yine OECD üyesi olan İngiltere'ye 7 Mayıs'ta Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri için ziyaretimiz olacak. 15-16 Mayıs'ta ABD'de hem muhatap mevkidaş bakanlarla yeni ilave gümrük vergileri konusunu görüşmek üzere hem de Türk-Amerikan İş Konseyi'nin bu yılki oturumlarına katılmak için ziyaretimiz olacak. Ardından 3-4 Haziran'da OECD'nin merkezi Paris'te OECD Ticaret Bakanları zirve toplantısına katılacağız. Bizim gerek batı cenahında gerekse güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde yoğun bir şekilde resmi programlarımız, ticaret ve yatırım arttırma amaçlı programlarımız devam edecek. Biz bunları sadece resmi düzeyde bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.