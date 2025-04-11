Çin’in re export planı İzmir’de devrede! Hedefleri vergi duvarını Türkiye ile aşmak

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping'in iki ülke arasındaki ticaretle ilgili art arda uygulamaya koyduğu yeni ek vergi tarifeleri dünya ticaretini alt üst etmeye devam ediyor. İş dünyası ise ek vergilerle tıkanan ticaret yollarını açmak için yeni uygulamalar hayata geçirmeye hazırlanıyor. Trump'ın yüksek vergi tarifelerini aşmak isteyen Çin yönünü Türkiye'ye çevirdi. Birçok Çinli firmanın ağır vergi yüküne takılmadan ticareti sürdürmek için Türk partnerler aradığı öğrenildi.

İZTO Meclis Üyesi Ahmet Zeybek, İzmir iş dünyası ile Çinli firmalar arasındaki bağlantıları Narlıdere'ye yerleşen Çinli Julia Zeng'in kurduğunu söyledi.

'PİYANGOYA DÖNÜŞECEK'

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Turizmci Ahmet Zeybek, "Trump'ın Çin'e gümrük vergisini yüzde 145'e yükseltmesinin ardından Bakanımız Ömer Bolat'ın da dediği gibi telefonlarımız susmuyor. Birçok Çinli iş insanı Re export yoluyla ticarete devam etmek için İzmir Ticaret Odası üyeleriyle görüşmek istiyor. Oda yöneticileriyle görüştük. Önümüzdeki günlerde ikili görüşmelerle bu bağlantıların kurulması hedefleniyor. ABD'nin yeni vergi tarifesi İzmir için piyangoya dönüşecek" dedi.

DEV YATIRIM

Dünyanın en büyük yatları arasında 38. sırada yer alan "Golden Odyssey" isimli 123 metre uzunluğunda olan süper yat İzmir Körfezi'nden ayrılırken, İzmirli vatandaşların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Lüks ve ihtişamın simgesi olan yat yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club, asansör, spor salonu, sağlık mer kezi, güzellik salonu gibi birçok üst düzey donanıma sahip. Öte yandan Çinli milyarderin İzmir'de bazı üst düzey sanayici ve işadamları ile teknede görüşmeler yaptığı ve İzmir'e dev yatırım yapacağı öğrenildi. Trump'ın uyguladığı vergi açıklamasının ardından, Çin'li iş dünyasının bu yüksek vergi ağını "Re EXPORT" sistemi ile İzmir'den aşmayı planladığı ileri sürüldü.

TİCARETTE RE EXPORT: Mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurtdışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, İthalat ve İhracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasına denilmektedir.

ÇİN'E TOPLAM YÜZDE 145'LİK TARİFE

ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşı gerilimi hız kesmeden devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıktığı kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise Çin'in bir ticaret savaşına girmek istemediğini ancak gümrük vergisi düşmanlıklarının bu noktaya tırmanması halinde de geri adım atmayacağını söyledi. Lin'in yorumları Trump'ın Çin'den yapılan ithalata daha fazla vergi uygulama tehdidine yanıt olarak geldi. Pekin ve Washington, ABD'nin Trump'ın ikinci yönetimi altında korumacı ticaret rejimini başlatmasından bu yana gümrük tarifeleri ve misilleme önlemleri uygulamakta ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret savaşına dair küresel korkuları tetiklemekte. Çin ayrıca ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etmekle suçlayan resmi şikayetlerde de bulundu.