Sezonun gözdesi palamut ve hamsi oldu

EGE'DE balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi yoğun şekilde ağ atmaya devam ediyor. İzmir Ticaret Odası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, balıkçıların bu sene en çok palamut ile hamsi avladığını ve sezonu geçen yıla göre daha fazla balıkla kapatacaklarını söyledi. Denizden çıkarılan balıklar, Buca ilçesinde bulunan Su Ürünleri Hali'ne getiriliyor ve buradan Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Bu senenin gözdesi palamut ve hamsi olurken, balıkçılar ise sezonu geçen yıla oranla fazla balıkla kapatacak.