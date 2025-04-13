İşçi, emekli ve memura Temmuz hesabı! Kim ne kadar zam alacak?

Her yıl Ocak ve Temmuz ayları geldiğinde milyonlarca çalışan ve emeklinin gelirlerinde belli ölçülerde artış oluyor. Bu değişikliklerden etkilenen vatandaş sayısı çok yüksek olduğu için yapılan değişiklik hemen herkesi ilgilendiriyor. Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı var. Yine 16 milyon emekli, dul-yetim maaşı ve diğer ödenekleri alan hak sahibi var. Doğruda asgari ücret ile çalışan yaklaşık 8 milyon işçi var. Ancak asgari ücret herkesi ilgilendirdiği için 32 milyon istihdamın hepsini ilgilendiriyor. Bu yüzden toplumun gözü kulağı bu artışları doğrudan belirleyen enflasyon rakamlarında oluyor. Bu yüzden her ay açıklanan enflasyon verilerini değerlendirirken ekonomiye etkilerini analiz ederken mutlaka maaşlara nasıl yansıyacağını da konuşuyoruz. Yıllardır yaptığımız bu yöntemin son dönemde diğer meslektaşlar ve ajanslar tarafından taklit ve takip edilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece toplumun bilgilendirilmesi ve ücretler konusunda bir farkındalık oluşturulması sağlanıyor.