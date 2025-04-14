Cevdet Yılmaz: Küresel ekonomi için en büyük tehdit belirsizlik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, dünya ekonomisi açısından en büyük sorunun belirsizlik olduğunu söyledi. Ticaret savaşlarının arttığını belirten Yılmaz, müzakerelerin etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. ABD ile Çin arasındaki gerilimin küresel ticareti etkilediğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini ve en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dikkat çeken Yılmaz, iki ülke arasında hem tarifeler hem de ticaretin artırılması konularında çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yılmaz, dünya ekonomisi açısından en kötü durumun belirsizlik olduğunu belirterek, "Bu belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması, müzakerelerin etkili bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması dünya ekonomisi adına çok kıymetli. Bugün içinden geçtiğimiz süreç, henüz bu belirsizliklerin ortadan kalktığı bir süreç değil" dedi.