Goldman Sachs altın tahminini yükseltti

Goldman Sachs, 2025 sonu altın fiyatı tahminini yükseltti. Cuma günü de UBS, yıl sonu fiyat tahminini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkartmıştı. Goldman Sachs, beklenenden daha güçlü merkez bankası talebi ve resesyon riskleri nedeniyle ETF girişlerinin artmasını gerekçe göstererek, 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltti. Banka yayınladığı notta, 2 Nisan'daki gümrük vergisi açıklamalarının tetiklediği ve diğer varlık sınıflarındaki kayıpları karşılamak için, güvenli liman metalini bile yüzde 5'e varan oranlarda aşağı çeken piyasa satışlarından, altının etkileyici bir şekilde toparlanmasının ardından 2025 fiyat hedefini yükselttiğini vurguladı.

'DAHA ZORLAYICI HALE GELDİ'

UBS stratejisti Joni Teves bir notta, "Artan tarife belirsizliği, daha zayıf büyüme, daha yüksek enflasyon ve devam eden jeopolitik riskler ortamında altın tahsisatlarını artırma durumu her zamankinden daha zorlayıcı hale geldi" dedi.