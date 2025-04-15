OPEC küresel petrol talebi tahminini aşağı çekti

OPEC, küresel petrol talebine yönelik tahminini günlük 15 milyon varil düşürerek 1,3 milyon varile indirdi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2025 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini mart ayında aşağı yönlü revize etti. Şubat ayı raporunda küresel petrol talebinin 2025 yılında günlük 1,45 milyon varil olacağını öngören OPEC, bu tahminini 1,3 milyon varile indirdi. OPEC, günlük ortalama ortalama talebi için tahminini 105,2 milyon varilden 105,05 milyon varile düşürdü. OPEC, 2026 yılı içir küresel petrol talebi büyüme tahminini de 1,43 milyon varilden 1,28 milyon varile indirdi. Günlük ortalama talebin 106,33 milyon varil olacağını öngördü.