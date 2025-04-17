Seyahatte Aile Yılı tarifesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı'nda kavuşmalara destek oluyoruz" mesajı paylaşıldı. Açıklamada, aile bireylerinin daha kolay bir araya gelebilmesi ve seyahat planlarını daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çeşitli ulaşım araçlarında indirimli bilet uygulamasının devreye alındığı belirtildi. Yeni uygulamaya göre, uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde yüzde 15'ten yüzde 50'ye kadar varan indirimler sunuluyor. Özellikle kalabalık aileler için cazip hale gelen bu fırsatlar, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda geçerli olacak şekilde planlandı.

YENİ EVLİLERE FIRSAT

Uçak seyahatlerinde, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişi birlikte bilet aldığında yüzde 15 oranında indirimden faydalanabiliyor. Bu sayede özellikle bayram ve tatil dönemlerinde ailelerin birlikte seyahat etmesi teşvik ediliyor. TCDD tarafından yapılan düzenleme ile tren yolculuklarında ailelere yüzde 15, yeni evlenen çiftlere ise yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Evliliklerinin ilk yılı içerisindeki çiftler, trenle gerçekleştirecekleri yolculuklarda bu avantajdan yararlanabilecek. Otobüs firmaları da Aile Yılı kapsamında uygulamaya katılıyor. En az 2, en fazla 4 kişilik aile gruplarına, otobüs biletlerinde yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor. Firmaların bu uygulamayı gönüllü olarak desteklediği ve kampanya kapsamının zamanla genişletilebileceği ifade ediliyor.

BİR SENE SÜRECEK

BAKANLIK yetkilileri, bu kampanyanın temel amacının aile içi bağları kuvvetlendirmek, birlikte vakit geçirme kültürünü teşvik etmek ve ulaşımda ailelerin yükünü hafifletmek olduğunu vurguladı. Özellikle farklı şehirlerde yaşayan aile bireylerinin daha sık bir araya gelebilmesi hedefleniyor. Kampanyanın yıl boyunca süreceği ve ilerleyen dönemde başka sosyal desteklerle entegre hale getirileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.