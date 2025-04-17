Su ürünleri avcılığında kurallar yeniden düzenlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığında, küçük ölçekli balıkçılar için palamut av sezonunun 15 Ağustos'ta başlamasını kararlaştırırken, amatör amaçlı avcılıkta ise su altı tüfeğiyle avcılık yapanlar için 1 Ocak 2026'dan itibaren Amatör Balıkçı Belgesi alınmasını zorunlu hale getirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler, Bakanlık tarafından önceden belirlenen takvim çerçevesinde planlanan kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar doğrultusunda hazırlandı.