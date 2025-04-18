Çadır tatili otel fiyatlarını solladı

Pandemi döneminde ilginin arttığı kamp ve çadır tatili her yıl daha maliyetli hale geliyor. Özellikle Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi gözde tatil bölgeleri ile İzmir'in Çeşme gibi ilçelerinde özel kamp alanlarında çadır tatili fiyatı otelleri solladı.

50 BİN TL'Yİ BULUYOR

Kamp ve karavan tutkunlarının gözdesi olan bu bölgelerde 2025 yılına ait güncel fiyat listeleri netleşti. Datça Aktur ve Akyaka'daki orman kamplarında 4 kişilik bir ailenin bir haftalık çadır tatili yaklaşık 50 bin TL'yi buldu.

2024 yılı verilerine göre, Muğla'daki kamp ve karavan alanlarında doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 95'i aşmıştı. 2025 sezonunda da aynı ilginin devam etmesi bekleniyor.

Datça Aktur'da çadır yeri ücretleri Haziran'da 1000 TL, Temmuz-Ağustos'ta 1250 ile 1600 TL, Eylül'de ise 1000 TL arasında değişkenlik gösterecek. Benzer şekilde ilgi gören sezonluk evlerde de kiralar uçuşa geçti. Bu durumun dolandırıcılıkları artırdığını kaydeden uzmanlar vatandaşları uyardı.

ÇADIR TATİLİ:

Çadır Yeri Ücreti: 1250 TL x 7 gün = 8.750 TL,

Kişi Başı Ücret (4 kişi): 1600 TL x 4 kişi x 7 gün = 44.800 TL Toplam (Çadır): 53.550 TL Datça Aktur'da kişi başı ücretin günlük bazda ayrı alınması nedeniyle toplam maliyet yüksek sezonda oldukça artıyor. Ancak konum olarak sahile sıfır ve gölgelikli çam ormanlarının içinde bulunması nedeniyle aileler tarafından tercih ediliyor.