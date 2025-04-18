Girişimciliğin yeni dalgası yükseliyor... Ekosistemin nabzı Turkuvaz’da tutuldu

BU yıl 13'üncüsü düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, "Yeni Dalga: Girişimcilik Ekosisteminin Yeni Normalleri" temasıyla gerçekleştirildi. TURKUVAZ Medya Grubu ve PARA Dergisi'nin düzenlediği zirvede 'Günümüzün girişimcilik dünyasında stratejik inovasyon, unicorn'ların yolu, Anadolu'nun girişim yarışları, yatırımcıların penceresinden ekosistem ve girişimcilerden beklentiler' gibi pek çok konu ele alındı. Açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un yaptığı zirve, özel oturumlar ile devam etti.

'BELLİ NİTELİKLER ŞART'

"KEŞİFLER ve Kaşifler" konu başlıklı ilk oturumda bir sunum yapan Strateller Kurucusu Dr. Sartuk Karasoy, keşiflerin insanoğlu üzerindeki geçmişine değindi. "İnsanoğlunun keşifleri yapabilmek için de kaşiflerin belli nitelikleri olması gerekiyor. Bunlar hem meraklı hem bilgili hem de alanında becerikli olacak. Yani bilgili olmak da yetmiyor. Bunu beceriyle desteklemek gerekiyor. Kararlı ve dirençli olacak hatalar yapacak. Başarısız olacak ve tekrar ayağa kalkacak. Özgüvenli o girişimde bulunabilmek için, o keşfe çıkabilmek için cesur ve yaratıcı olacak" diyen Karasoy, insanlığın keşiflerle dolu bir geçmişe sahip olduğunun altını çizdi.