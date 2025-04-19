Kayıp-kaçak oranı ilk kez yüzde 10’un altına geriledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında başta Şanlıurfa ve Mardin milletvekili ve valileri ile bölgenin elektrik dağıtım şirketi Dicle EDAŞ'ın yöneticileri bakanlıkta "kaçak elektrikle mücadele" gündemiyle toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda tarımsal sulama sezonunun başlamasından dolayı artan kaçak kullanım nedeniyle hatların olağandan çok fazla yüklenmesinden kaynaklı kesintilerin arttığı ifade edildi. Bundan kaynaklı kesintiler ile kaçak elektrik kullananların elektriklerinin kesilmesi aşamasında faturasını ödeyenlerin kesintilerden etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin şirket tarafından kesinlikle alınması ifade edildi.

1 MİLYAR DOLAR KATKI

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ, bölgeyi devraldıklarında yüzde 76 olan tahakkuk bazlı kayıp kaçak oranını verdikleri büyük mücadelelerle yüzde 37'ye kadar düşürdü. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranının ilk kez yüzde 10'un altına gerilediğini belirterek, "Kayıp kaçağı önleme çabalarının ülkemiz ekonomisine katkısı yıllık 1 milyar dolar. 2013'te ülke çapında kayıp kaçak oranı yüzde 18,5'ti, şimdi ilk kez yüzde 10'un altına indi" dedi.