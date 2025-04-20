İndirim aldatmacasına geçit yok: Tekstil devlerine ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sahte indirimlerle vatandaşı aldatan tüm sektör ve firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurul, firmalarda tespit ettiği aykırılıklara toplam 4.8 milyon TL ceza kesti. Uygulanan indirimlerin gerçeği yansıtmadığı tespiti üzerine ceza yazılan firmalar arasında Beymen, Vakko, Cacharel, Sarar, Boyner, Network, Ramsey, D'S damat yer aldı. Kurul, yaptığı tespitlerde indirimlerde kullanılan yüzde 80'e varan gibi "...e varan, ...den itibaren, ...e kadar" ibarelerinin reklamlarda okunamayacak küçüklükte yazıldığını belirledi. Ayrıca indirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı da Bakanlığın tespitleri arasında yer aldı. Ayrıca tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan indirimli ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta 11 adet olduğu bilgisine ulaşıldı.