Doğum izni bir yıla çıkarılıyor! Kreş desteği de geliyor

2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından hükümet, kadınların hem çocuk sahibi olması hem de istihdamda kalmaları için düzenlemeler hazırlarken, devlet, kadınların var olan haklarının gasp edilmesine de engel oluyor. Bir üniversitede çalışan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) "dur" dedi. Bu hafta hem muhataplarına iletilecek hem de kamuoyuna deklare edilecek kararda KDK, "doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık iznini yarıya indiremezsin" hükmüne yer verdi.