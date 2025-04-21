Doğum izni bir yıla çıkarılıyor! Kreş desteği de geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI BU VAKADA NASIL BİR TUTUM ALDI?

KDK'nın konuyu ilettiği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ise doğum sonrası yarım zamanlı çalışma düzenlemesine atıfta bulunarak, bu düzenlemeden yararlanamayacak memurları belirlemeye Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı ayrıca "konuya ilişkin yeni mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir" bilgisini verdi.

DOĞUM İZNİ NE KADARDIR?

Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.