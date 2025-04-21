Sektörde 30 yılını dolduran makam şoförlerinden kutlama

EGE Bölgesi Makam Şoförleri Derneği (EMSDER), İzmir Konak Polisevi'ndeki etkinlikte EMSDER'in 5'inci kuruluş yıldönümü pasta kesilerek kutlandı. Etkinlikte dernek üyesi makam şoförlerine pasta ikramı ve sürpriz hediyeler verildi. EMSDER Başkanı Nurettin Azlal, sektör çalışanlarına verdiği destekten dolayı Yeni Asır Haber Koordinatörü Sezai Elgin ile Haber Muhabiri Metin Burmalı'ya teşekkür plaketi verdi. Kuruldukları günden bu yana önemli işlere imza attıklarının altını çizen EMSDER Başkanı Azlal, "Türkiye'de neredeyse hemen her ilden makam şoförü olan üyemiz var. Amacımız sektördeki yerimizin ne kadar önemli olduğunu göstermek, makam şoförlerinin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak" dedi.