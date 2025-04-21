Türk iş dünyası Suriye’yi yeniden inşa edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iki gün süren Şam temaslarında iş dünyasından önemli isimler yer aldı. Heyette bulunan DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Başkanı Nail Olpak, Suriye temaslarını ve bundan sonraki süreci değerlendirdi. Suriye'de yeni hükümetin kurulmasının ardından yapılan bu ziyaretin önemine işaret eden Olpak, ilk olarak Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar ile görüştüklerini aktardı.

'İŞBİRLİĞİNE HAZIRLAR'

Olpak, şunları kaydetti: Karşılıklı olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Tabii ticaretin ve yatırımın olabilmesi için bunların ulaşımının, yani lojistiğinin sağlanması lazım. Bu çerçevede Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştük. Kara-deniz-hava yolu ayağı var bunun. Sayın Bakan ile bu anlamda neler yapılacağını konuştuk."

Olpak yaptığı açıklamalarda şu ifadelere de yer verdi: "Ellerindeki bazı liman ve benzeri işletmeleri kendilerinin işletmek istemediklerini, arzu edenler varsa bunlarla işbirliklerine hazır olduklarını söyledi. Bu, bence hızlı girilebilecek alanlardan biri. Çünkü sıfırdan bir yatırımı konuşmuyorsunuz, mevcut, atıl, işlemez durumda olan bir işi konuşuyorsunuz. İki ayrı kanun beklentimiz var. 'Bunlar olduktan sonra iş dünyası ne yapacağını bilir' dedik."