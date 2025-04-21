Üniversiteler patent başvurusunda atakta

TÜRK Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), 2010- 2024 yıllarını kapsayan 15 yılda üniversitelerin yaptığı patent ve faydalı model başvurusu yüzde 16 bin 300 artarak 10'dan 1640'a ulaştı. "Üniversitelerin Patent ve Faydalı Model Performansı Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, üniversitelerin TÜRKPATENT'e yaptığı patent ve faydalı model başvurusu yıllar itibarıyla artış kaydetti. Kuruma, üniversiteler tarafından 2010'da sadece 10 patent ve faydalı model başvurusu yapılırken, bu sayı 2024'te yüzde 16 bin 300 artışla 1640'a yükseldi.