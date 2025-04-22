Vekil Kırkpınar’dan çiftçiye destek

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai don olayı yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak, çiftçi ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler sonucu meydana gelen zirai don olayından etkilenen bahçelerde incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kırkpınar, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli bütün çalışmaları titizlikle yürütüyor. Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Her zaman olduğu gibi bugünde çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.