Kasapoğlu’ndan zirai don açıklaması: Çiftçimizin yanındayız

"İZMİR ÜRETMEYE BİZ DE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

BU zorluğun da üstesinden birlikte gelerek ve devlet millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, "İnşallah bu güçlü dayanışmanın bereketini yalnızca Bayındır'da değil, Kemalpaşa'da, Tire'de, Kınık'ta, Menemen'de Urla'da yani nerede zarar gören bir üreticimiz varsa, el emeği, göz nuru tüm mahsullerinde göreceğiz. Hiçbir çiftçimiz, hiçbir üreticimiz yalnız değildir. Bu afetin yaralarını birlikte saracağız, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edip tarlalarımızı yine yeşerteceğiz. Bugün buradan bir kez daha sesleniyorum: İzmir üretmeye devam edecek, biz de desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle noktaladı.

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