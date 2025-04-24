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Haberler Ekonomi AB’den iki büyük firmaya ceza

AB’den iki büyük firmaya ceza

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AB’den iki büyük firmaya ceza
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik dijital kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Apple'a 500 milyon avro, Meta'ya da 200 milyon avro para cezası kesti. AB Komisyonu, Apple ve Meta şirketlerinin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiklerinin tespit edildiğini ve bu nedenle ceza aldıklarını açıkladı. AB kuralları uyarınca, uygulamalarını store üzerinden dağıtan geliştiricilerin müşterilerini alternatif teklifler hakkında ücretsiz olarak bilgilendirebilmeleri gerektiği anımsatılan açıklamada, Apple'ın buna izin vermeyerek yükümlülüğe uymadığı kaydedildi.
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