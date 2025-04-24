İç turizmde rekor harcama!





Ortalama geceleme sayısı 7,2 gece oldu. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 61 milyar 446 milyon 909 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 4 milyar 594 milyon 81 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 759 TL oldu.

EN ÇOK AKRABA ZİYARETİ YAPILDI

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde yüzde 57,2 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 35,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı. Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.