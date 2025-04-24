  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi ‘Uyguladığımız program yolunda gidiyor’

‘Uyguladığımız program yolunda gidiyor’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Uyguladığımız program yolunda gidiyor’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturmak amacıyla uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirterek, küresel ekonomideki belirsizliğe karşı ihtiyatlı, sorumlu ve sürdürülebilir makroekonomik politikalara sadık kaldıklarını ifade etti.

Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturmak için uyguladıkları programa değinen Şimşek, "Program yolunda gidiyor" dedi.

Şimşek, uygulanmakta olan makroekonomik istikrar ve reform programının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olduğunu vurgulayarak, bunun devam eden bir süreç olduğunu kaydetti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA