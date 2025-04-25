Deprem fırsatçıları!

İSTANBUL'DA meydana gelen deprem, birçok ilde hissedilirken vatandaşlar, kamp çadırı, deprem çantası gibi ürünlere yönelmek zorunda kaldı. Fakat bu durumu fırsat bilenler, depremin ardından bu ürünlere fahiş oranda zam yaptı. Ayrıca ilk gün İstanbul'dan gitmek isteyen vatandaşların havayoluna yönelmesiyle uçak bileti fiyatlarına da zamlar yapılmış, sonrasında firmalar art arda yurt içi biletlerinde tavan fiyatlarını güncellemişti. Son olarak THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak güncellediğini duyurdu.

FİYATLAR DEĞİŞTİ

İSTANBUL'DAKİ deprem, e-ticaret sitelerindeki çadır ve deprem çantası satışlarını artırırken fiyatlara gelen zamlar da dikkat çekti. Bir e-ticaret sitesinde önceki gün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, dün 465 liraya yükseldi. Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı.

Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, dün 389,50 liradan satışa sunuldu. Çadır fiyatlarında da tablo farklı olmadı. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu. Aynı çadırın fiyatının dün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.

MERCEK ALTINDA

KONUT fiyatlarındaki artış da takibe alındı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz" dedi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ve şahıslara alt sınırı 143 bin 930 lira olmak üzere üst sınırı 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası kesilebileceğini açıkladı.

ÇEŞME'YE YOĞUN TALEP

ÇEŞME Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge ise eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi. Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz" dedi.