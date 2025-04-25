İzmir Büyükşehir kale alıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Beydağ Belediyesi'ne ait ve içerisinde Beydağ Kalesi'nin bulunduğu taşınmazı 50 milyon TL bedelle satın almaya hazırlanıyor. Bölge sakinlerinin ve turistlerin ziyaret edebileceği, kafe ve restoran işlevleri bünyesinde barındıran, kültür sanat ve etkinliklerinin yapılabileceği tarihi bir alan ve aktivite merkezi oluşturmayı hedefleyen belediye, Beydağ Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan taşınmaz için hamle yaptı. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, hem Beydağ Belediyesi'ne destek olmak hem de turizm hedefleri doğrultusunda Beydağ Mahallesi'nde yer alan ve üzerinde kale bulunan 6 bin 675 metrekarelik parseli satın alma kararı aldı. Buna göre alan için Büyükşehir Belediyesi Encümeni, tarafından 50 milyon 89 bin 854 TL fiyat belirlendi.