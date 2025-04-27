Süt üretiminde lider İzmir! 2027’de hedef 2 milyon ton

Süt üretiminde lider şehir İzmir olmayı sürdürüyor. Kent genelinde 29 bin 500 işletmede 473 bin 587 sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Yüksek kaliteli sütle dikkati çeken İzmir'de, üretimin büyük kısmını en az yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein oranına sahip olan "A sınıfı" süt oluşturuyor. Hastalıktan ari ve AB onaylı çiftlikler bakımından önde gelen illerden İzmir, bu işletmelerin sayısının yükselmesiyle süt üretiminde 3 yıldır ilk sıradaki yerini koruyor. İzmir'de bu yıl 1 milyon 770 bin ton süt üretimi bekleniyor.

'İKLİM ŞARTLARI İYİ'

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'deki sütün tamamının katma değerli ürüne dönüştüğünü söyledi. Süt çiftliklerinin çoğunluğunda yüksek teknoloji ve otomasyon sistemlerinin kullanıldığını kaydeden Şahin, "Süt sanayicilerinin tamamının bu bölgeden sütü alması, sağım hücrenin ve hayvanın besleme kalitesiyle alakalı. Süt üretiminde İzmir'in iklim şartları da çok iyi. İzmir'deki işletmelerimizin hepsi açık işletmeler" dedi.

'KAYBI ÖNLÜYORUZ'

Şahin, hastalıktan ari ve AB onaylı işletmelerde sütün yağ oranının yüksekliğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İzmir Türkiye'deki süt üretiminin en önemli merkezlerinden. Mevcuttaki üretim birinciliğini, hastalıktan ari ve AB onaylı işletmeleriyle önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğini düşünüyoruz. İlimizdeki işletme sayılarını artırmanın yanı sıra işletmedeki ari hayvan sayısının yükseltilmesi bizim için önemli. İzmir'deki süt üretimi 2026'da 1.8 milyon ton, bir sonraki yılda da 1.95 milyon ton aralığına çıkacak. Doğum sezonunda süt arttığı dönemlerde bolluk ortaya çıkıyor. Biz üreticimizin elindeki pazarlanamayan sütü alıp Et ve Süt Kurumu aracılığıyla süt tozuna çevirip üreticimizin kaybının önüne geçiyoruz."