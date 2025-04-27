TÜGEM kurucu başkanı Hakan Akdoğan: Asla doğru bildiğimizden şaşmadık

Gayrimenkul sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği'nin (TÜGEM) bu yılki ilk etkinliğinde, İzmir ve çevre illerden gayrimenkul danışmanlarının yanı sıra TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ile İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu bir araya geldi. Akdoğan, "Bu bağlamda yeterli eğitime sahip olmayan, sabıka kaydı bulunan ve bu işi suiistimal eden kişileri önlemeye çalıştık. Bu yüzden sosyal medya hesaplarımızdan ağır eleştiri ve tehditler aldık. Derneğimiz bazılarını çok rahatsız etse de doğru bildiğimizden şaşmadık" dedi. TÜGEM İzmir İl Başkanı Mesut Gazioğlu ve İl Koordinatörü Nergis Erişir ile birlikte komite başkanları Mustafa Kıvrak, İlker Bezgin, Müjde Uygur, Beste Akçıl ve Zeynep Yenice'nin katkılarıyla gerçekleştirilen söyleşi sonrası, Hakan Akdoğan'ın yazdığı ve gelirinin tamamı Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak olan "İçindeki Lideri Uyandır" adlı kitabın imza töreni yapıldı.