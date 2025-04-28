Altın fiyatları kaç TL, ne kadar? 28 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



ABD yönetiminin tarifeler konusunda ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler güvenli liman varlıklara olan talebi düşürürken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve istihdam verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.



Geçen hafta cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile görüştüklerini yineledi. Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.