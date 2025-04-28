Manisa’daki Mesir Macunu Festivali’nde 8 ton şifa saçıldı

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin son gününde, kortej yürüyüşü ve mesir saçım töreni yapıldı. Yürüyüş, Valilik binası önünden Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde başladı. Korteje, 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa milletvekilleri, protokol üyeleri ve yabancı delegasyon katıldı.

KORTEJ DÜZENLENDİ

Manisa'da şehzadelik yapan Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenler de kortejde en önde yer aldı. Kortejin Sultan Camisi'ne ulaşmasının ardından başlayan saçım töreni öncesinde, etkinliğe katılan protokol üyeleri tanıtıldı. Öğle ezanının okunmasının ardından düzenlenen törende, temsili 1. Mustafa, 2. Murat, 1. Mehmet, 2. Selim, 3. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman vatandaşları selamladı.

Törende, Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek kendisine şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı. Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın, kendisine şifa olan mesir macununun her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla tamamlandı.

BİN DERDE DEVA

MESİR macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu, portakal kabuğu kullanılıyor.

Mesir macununun en ağır hastalıklara şifa verdiğine, bu macundan tüketenleri o sene yılan sokmayacağına, mesir macunu yiyen genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise doğum yapacağına inanılıyor.