Yaşlıların yüzü YADES ile güldü

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016'da Türkiye'de ikamet eden 65 yaş üstü yaşlıların korunması amacıyla Yaşlı Destek Programı'nın başlatıldığını anımsattı. Göktaş açıklamasına şöyle devam etti: "YADES kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda evde bakıma destek, psikososyal destek, kültürel faaliyet, manevi destek ve çeşitli gönüllülük faaliyeti hizmetleri sunuyoruz. YADES programı ile bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladık. 28 ilimizde 91 farklı proje ile 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlımıza ulaştık. YADES'i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında yeni projelere destek vermeyi sürdüreceğiz."