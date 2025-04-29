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Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında sert düşüş! Yıllık getirisini 4.5 ayda verdi

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yıllık getirisini 4.5 ayda verdi

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdıktan sonra kar satışlarının başlamasıyla yönünü tersine çevirdi. ABD ile Çin arasında müzakerelerin başladığına ilişkin iddiaların piyasalarda olumlu bir hava estirmesi de fiyatları aşağı çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş alım yapmak isteyenler için yeni seviyeleri açıklayarak gram altın için 4 bin liranın altına işaret etti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yıllık getirisini 4.5 ayda verdi

Altın fiyatları küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle çok kısa sürede hızlı bir şekilde arttı. Balon fiyatların ardından gelen düzeltme ve satışlarla altın fiyatları düşüşe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın almak isteyenler için yeni seviyeleri açıkladı. Altın, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasıyla geçtiğimiz haftalarda artan cazibesini yitirdi. Ons altın, pazartesi günü ons başına yüzde 1 düşerek 3.290 doların altına geriledi. Donald Trump'ın Çin'e yönelik agresif söylemlerinde yumuşamaya gitmesi piyasaların ateşini düşürdü. Dolar endeksindeki toparlanma da altın fiyatlarını etkiledi. Ons altın bu gelişmelerle 3 bin 283 liraya kadar geriledi.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yıllık getirisini 4.5 ayda verdi

'KÖPÜK FİYATLAMALAR'

Öte yandan ons altında yaşanan gelişmelerle beraber gram altın da düşüşe geçti. 4 bin 200 liraya kadar yükselen gram altın 4 bin 112 liraya kadar geriledi. İslam Memiş son dönemlerde altın piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Piyasa dedikoduya muhtaç ve dedikoduyu satın almaya devam ediyor. Altın köpük fiyatlamalarla çok yükseldi, yıllık getirisini 4,5 ayda verdi. Mantıklı bir rakam yok karşımızda diyerek uyarılarımızı sık sık ifade ediyorduk" dedi.

Altında 3 bin 500 dolar seviyesinden başlamış olan satış dalgası hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Memiş, "3 bin 319 dolar seviyesinden haftayı tamamlanmıştı. Şu anda 3 bin 285 dolar seviyesinde. Kısa vadede satışların devam etme olasılığı güçlü. Aşağıda destek seviyelerimiz yine var. 3 bin 150 dolar 3 bin 90 dolar gibi destek seviyeleri var. Kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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