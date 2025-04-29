Emiralem çileği hasadı gecikmeli başladı

İZMİR'DE kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde bu yıl özellikle nisan ayının soğuk geçmesi nedeniyle hasat 15 gün geç başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Emiralem Mahallesi'ndeki üretimin İzmir'in çilek talebinin yarısını karşıladığını ifade eden Şahin, "Mahallede çilek üretimiyle ilgili bir kültür oluşmuş. Bölgenin geçmişten gelen çilek üretim alışkanlığı var. Mahalle, iklim şartları ve toprak yapısıyla bölgenin en iyi ve lezzetli çileğini üretiyor" dedi. Şahin, Emiralem Mahallesi ve çevresinde yıllık 1613 dekarda 6 bin 452 ton çilek üretiminin yapıldığını ve dekara 4 ton ürün aldıklarını dile getirdi