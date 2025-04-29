Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Nisan İş Sağlığı ve Günü'ne özel olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Işıkhan, gerçekleştirilen denetimler ile sağlıklı iş koşullarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Vedat Işıkhan, yapılan denetimlerde çalışanlarının sağlıklarını ve iş güvenliklerini tehlikeye atacak herhangi bir duruma izin verilmediğini vurguladı.

Bakan Işıkhan bu yılki yapılması planlanan denetimlerden de bahsetti. Vedat Işıkhan, bu sene 13 bin işyerinde detaylı teftiş yapılacağını ve denetimler kapsamında 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Vedat Işıkhan, "Etkin denetim, sıfır tolerans" anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek denetimlerin işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

'TİTİZLİKLE YÜRÜTECEĞİZ'

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği konusunun yanında çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi konuların da detaylı bir şekilde ele alınacağını ifade etti. 28 Nisan İş Sağlığı ve Günü ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Etkin Denetim, Sıfır Tolerans Teftiş ve denetimlerimiz ile sağlıklı iş koşullarını destekliyor, çalışanlarımızın yaşamlarını tehlikeye atanlara geçit vermiyoruz! Bu sene 13 bin işyerinde gerçekleştireceğimiz teftişler ile 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz" dedi.

EYT BİLANÇOSU

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT kapsamında 3 milyon 123 bin vatandaşın emekli olduğunu, düzenlemenin ilk yıl maliyetinin ise 724 milyar lira olduğunu açıkladı. Işıkhan, "5 yıl içerisinde değerlendirdiğimizde toplam maliyet 3,4 trilyon lirayı bulacak" dedi.