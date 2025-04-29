Her 10 araçtan 6’sı yurt dışında

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 220 bin 927'si otomobil olmak üzere, traktör dahil 352 bin 299 araç üretildi. Üretilen 352 bin 299 aracın yüzde 73'üne karşılık gelen 257 bin 212'si yurt dışına satıldı. Otomobillerde ise üretilen 220 bin 927 aracın 149 bin 843'ü ihraç edildi. Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 90 bin 245 ile Bursa'da gerçekleştirildi. Toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 40,8 olarak kayıtlara geçti. Kocaeli ise ikinci sırada yer aldı.