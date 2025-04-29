İkramiye, promosyon, zam! Emekliye yaz takvimi

MAYIS AYINDA PROMOSYON:

Emeklilerin banka promosyonlarının da önümüzdeki ay bir protokol imzalanarak güncellenmesi bekleniyor.

Böylece en düşük promosyon miktarları artırılırken Ocak artışıyla birlikte değişen maaşlara göre yeni ödemeler de gerçekleşecek. Şu anda 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişen en düşük promosyon ödemeleri yükselmiş olacak.

Yüksek ödemeler ise bankaların rekabeti ile 24 bin liraya kadar çıkıyor.

Bu rakamın da yükselmesi bekleniyor.