TEKNOFEST KKTC için geri sayım başladı

DÜNYANIN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs'ta eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek. TEKNOFEST KKTC'ye 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra başvuru yapan ülkeler arasında Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan yer alıyor.

TEKNOFEST KKTC kapsamında toplam 268 takım ve 1083 üye finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkek üyelerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek. Festivalde, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje" yarışmalarıyla TEKNOFEST Drone Şampiyonası gerçekleştirilecek. Finalde 6 farklı ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye) takımlar yarışacak. KKTC'den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.