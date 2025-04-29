‘Ulaşım ağlarımız depremi hasarsız bir şekilde atlattı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Konferans Salonu'nda 75'incisi düzenlenen "KGM Bölge Müdürleri Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 47 bin 80 kilometrelik yol ağıyla Ankara-İstanbul arasını 79 saatten 18 saate, Ankara- Samsun arasını ise 96 saatten 20 saate indiren dönüşüm yaşandığını belirterek, bu mirasın, sadece yolların yapımını değil, ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu da devrettiğini söyledi.

'SEFERBERLİĞİN SONUCU'

Bakanlığın sorumluluğundaki kara yolları, havalimanları, tren ve metroların 23 Nisan'daki deprem felaketini hasarsız atlattığını bildiren Uraloğlu, "Bu tablo, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığımız seferberliğin sonucudur. 1999'daki depremin ardından, ülkemizin en önemli metropolü olan İstanbul'da, Marmara ve Ege bölgelerinde, deprem gibi afet durumlarında kullanılacak, dirençli alternatif kara yolu koridorlarına ihtiyaç olduğu da ortaya çıkmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Olası büyük bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu'ndan aksamadan yapılabileceğinin altını çizen Uraloğlu, Marmara Denizi'nin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünellerinin de deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma gibi etkenler düşünülerek en son uluslararası standartlara göre inşa edildiğinin altını çizdi. Uraloğlu, projelerde en büyük deprem senaryolarını göz önüne alarak tasarım ve inşa işlerini yaptıklarını da dile getirdi.