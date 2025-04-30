Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Türkiye 9,5 milyar dolar ile ilk çeyrekteki en yüksek gelirini elde etti. 2025 yılında 65 milyon turist, 64 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz'' dedi.





''2025 HEDEFİMİZ 65 MİLYON ZİYARETÇİ''



Bakan Ersoy, ''2025 hedefi 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında yüzde 4,4, gelirlerde yüzde 4,7 artış öngörüyoruz. Türkiye ziyaretçi sırasında 2017'de 8'inci sırada idi geçen yıl 4'üncü sıraya kadar çıktı'' dedi.



2025 İLK ÇEYREĞİNDE 8,9 MİLYON ZİYARETÇİ



Bakan Ersoy, 2017'nin aynı döneminde 4.8 milyon olan turist sayısının 2024'te 9.1 milyona yükseldiğini, bu yıl ise hafif bir düşüşle 8.9 milyona gerilediğini söyledi. Bu gerilemenin nedenine ilişkin de konuşan Ersoy, ''Şubat ayının 28 çekmesi yüzde 3.5, Ramazan'ın Mart'a denk gelmesi bazı bölgelerde yüzde 20'ye varan rezervasyon düşüşüne neden oldu" dedi.



''KİŞİ BAŞI GECELİK GELİR 116 DOLARA ÇIKTI''



Kişi başı gecelik gelirlerin ortalamasına ilişkinde bilgi paylaşan Ersoy, ''2017'de 75 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu yılın ilk çeyreğinde 116 dolara çıktı. Bu yükselişte nitelikli turist sayısının artmasının etkili oldu. Ortalama kalış süresi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 3.5'lik bir daralma beklenirken yalnızca yüzde 1'lik düşüş yaşandı'' ifadelerini kullandı.