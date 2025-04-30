İzmirli eczacıların kooperatifi iflas etti

2010'LU yıllara kadar Türkiye'nin en büyük ilaç dağıtım kooperatifi unvanını taşıyan ve 4 bin 500 eczanenin ortak olduğu İzmir merkezli EDAK (İzmir Eczacılar Temin ve Dağıtım Kooperatifi), iflas etti. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Nisan 2025 tarihinde 46 yıllık Kooperatifin iflasına karar verdi. Türkiye genelinde 29 ilde 18 şubeye ulaşan, ilaç tedarikinde tam otomasyon sistemini kuran EDAK, 2010'lu yılların başında yönetim krizi ve sermaye yetersizliği yaşamaya başladı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonomideki sıkıntıya yüksek kredi borcu ile yakalandıktan sonra faaliyetlerini durdurmuştu.