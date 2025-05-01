‘Müteahhitler depreme uygun projeler üretmeli’

MANİSA Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği (MAGİD) Başkanı Burhanettin Yaşar, Manisa'da Deprem riskine karşı alınan önlemler ve hazırlık çağrısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yaşar, özellikle Manisa'daki binaların 1999 Marmara depreminden önce yapıldığını, mühendislik hizmetlerinden yoksun, zayıf zemin koşulları üzerinde ve yapı denetim mekanizmasından geçmeden inşa edildiğine dikkat çekti.

MAGİD Başkanı Burhanettin Yaşar

Manisa'daki olası bir deprem senaryosunun çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini aktaran Yaşar, "Yapılan ön incelemeler, çok sayıda binanın mühendislik hizmetlerinden yoksun inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada, yalnızca kamu otoritelerine değil, inşaat sektöründeki tüm paydaşlara özellikle de müteahhitlere büyük sorumluluk düşmektedir" dedi. Yaşar, Manisa'daki yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.