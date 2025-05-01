TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı

TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor.

Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketleri yer alıyor.

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor.

100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor.

Festival kapsamındaki TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın KKTC etabı 26-27 Nisan'da Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Diğer 5 teknoloji yarışması ise 1-4 Mayıs'ta festival alanında düzenlenecek.

ROBOTİK VE KODLAMADAN TURİZM TEKNOLOJİLERİNE BİRÇOK YARIŞMA DÜZENLENİYOR

Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları üzerine fikirler yarışacak.

Öte yandan gençler TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması ile tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak.

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerileriyle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak.

Doğal güzellikleri ve kültürel kökleriyle dünyada adından söz ettiren KKTC'de düzenlenecek Turizm Teknolojileri Yarışması ise Mavi Vatan'ın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak.

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda kıyasıya rekabet eden, 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım arasından dereceye girenler, ödüllerini TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde alacak.