Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek 12 aylık ihracatı

Bakan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

Enerji savaşları ve enflasyonist baskılar Gümrük vergilerini yükseltme ve korumacılığın artırılması şekilde ticaret savaşları küresel ticaretin gidişatı konusunda önemli bir belirsizlik faktörü olarak artmaktadır.

Dünya ekonomisindeki tahminler ve beklentiler bir miktar aşağı doğru çekildi. DTÖ bu yıl dünya ticareti için yüzde 0,2 daralma bekliyor.

IMF, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar da tahminlerini aşağı çektiler. IMF büyüme tahminini yüzde 2,8'e çekildi. Dünya ticareti tahmini yüzde 0,5 aşağı çekildi. OECD de tahminlerini aşağı çekti. AB, Euro Bölgesi için tahminlerde büyüme ve ticaret tahminleri de geriye çekildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TAHMİNLER YÜKSELDİ

Türkiye ekonomisine baktığımızda IMF Türkiye için büyüme tahmini 0,1 puan artırdı. Dünya Bankası ve OECD de Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükselttiler.

Ekonomimiz kesintisiz son 18 çeyrektir büyümesini devam ettirdi. 2025 ilk çeyrek büyümesinde olumlu artış bekliyoruz.

Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. Bu son 20 yılın en düşük oranı olarak kaydedildi.

Nisan ayında mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artışta 20 milyar 900 milyon dolara yükselmiştir. Nisan ayında mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artışta 20 milyar 900 milyon dolara yükselmiştir.

Geçen yıl Nisan ayında bu rakam 19 milyon 292 milyon dolardı. En yüksek ikinci Nisan ayı rakamı elde edildi.

Parite bizim ihracatımızda 440 milyon dolar olumlu etki yaptı.

ABD'nin gümrük vergileri 1900 yılların seviyesine yükseldi.

AB ekonomik büyüme tahminleri de yüzde 1'in altında seyretmekte.

Çin'in dünyaya sattığı ürünlerin fiyatları her geçen ay düşmekte. Rekabet kızışmakta.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Bu yılın Ocak - Mart - Nisan ayında mal ihracatında artış görüldü. Sadece Şubat ayında 300 milyon dolarlık bir daralma oldu. İhracatçımıza çok teşekkür ediyorum.

Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir.

Son 4 ayda 3,2 milyar dolar, son bir yılda 7,1 milyar dolar net ihracat artışı sağlandı.

Nisan ayında ithalat yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu.

Nisan ayında dış ticaret açığı 12,04 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,5.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artışla 86,25 milyar dolar.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artışla 86,25 milyar dolar.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artışla 86,25 milyar dolar.