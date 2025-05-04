Afrika açılımı ile Türk iş insanlarına dev kaynak

TBMM Dışişleri Komisyonu Afrika Kalkınma Fonu kuruluş ve amaçlarında değişiklik yapan anlaşmayı onayladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, "Ülkemiz 2013 yılında hem Afrika Kalkınma Bankasına hem de bu banka grubunun içerisinde yer alan Afrika Kalkınma Fonu Gurubuna donör statüde üye olmuştur. Böylelikle, Afrika'da faaliyet gösteren Türk firmaları, bankanın finansman sağladığı projelerin ihalelerine katılabilme imkânına kavuşmuştur" dedi.

'HİBE AKIŞI SAĞLANACAK'

Yapılan değişiklikle yararlanıcı ülkelerin borçlanma taleplerinin karşılanıp kredi kullanma imkânı olmayan ülkelere daha fazla hibe akışı sağlanacağının altını çizen Duran, "Yapılacak borçlanmalarla fonun her üç yılı kapsayan kaynak artırımı dönemlerinde ilave 4 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörülmektedir. Bahsettiğim ilave kaynakla her üç yıllık dönemde ilave 8,6 milyon insanın elektriğe erişimi, ilave 6,5milyon insanın ulaşıma erişimi ve ilave 1,8 milyon istihdamın sağlanması hedefler arasında yer almaktadır" diye konuştu.

'BANKA İÇİNDE ÇALIŞMALAR VAR'

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik ilişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Türkiye'nin bugüne kadar Fon'a yaklaşık 55 milyon dolar kaynak aktardığını dikkat çekip şöyle devam etti: "Bunun karşılığında 274 milyon dolarlık müteahhitlerimiz kaynağa ulaştı. Bu bankanın diğer bankalardan ayırımını belki şu şekilde özetleyebiliriz: Biz bu bankadan kredi kullanmıyoruz, sadece bu bankaya üye olmamızın amacı Afrika'da iş yatırımcılarımızın gücünü artırmak ve belirli projelerdeki yapılan ihalelere girebilmelerini sağlamaktı. 2013 yılında girdik, 274 milyon dolar oldu. Hâlihazırda bu ihalelerin artırılmasına yönelik olarak da banka içinde çalışmalarımız var. Çin ağırlıklı olarak burada söz sahibi çünkü çok uygun koşullarla veriyorlar fakat kaliteyi ön plana çıkarıcı yapılan ihalelerde kaliteyi ön plana çıkarıcı fiyattan ziyade bunların ön plana gelmesi için çalışmalarımız var. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor."