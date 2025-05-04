OPEC+ üyesi 8 ülke üretim planını yeniden hızlandırdı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, haziranda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek. OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 OPEC+ ülkesinin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi toplandığı belirtildi. Buna göre söz konusu ülkeler, 1 Nisan itibarıyla daha önce uygulamaya koyduğu günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerini kademeli ve esnek biçimde sonlandırma sürecinin bir parçası olarak, haziranda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek.