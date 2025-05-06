Turizmde yeni rekor beklentisi güçleniyor

YILIN ilk 4 ayını hareketli geçiren turizm sektöründe, 2025 yılında turist sayısı ve turizm gelirinde yeni rekor beklentisi artıyor. Erken rezervasyonlardaki hareketlilikle yılın başarılı geçeceğini öngören turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde devam eden ilgi nedeniyle başarılı bir yaz sezonu geçirmeye hazırlanıyor.

65 MİLYON TURİST

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye turizminin her geçen yıl bir adım daha ileriye gittiğini söyledi. İşler, geçen yıl Türk turizmi açısından en iyi yılın yaşandığını belirterek, 2025'te de hedeflerinin tüm zamanların rekorunu kırmak olduğunu kaydetti. Turizm sektörünün kendini her yıl yenileyen, rekorlarını tazeleyen bir sektör olduğunu vurgulayan İşler, şöyle devam etti: "Turizm dinamik, aktif, dünyayla entegre olmuş bir sektör olduğu için 2025 yılında bizim beklentimiz 65 milyon turist ağırlamak, 64 milyar dolar da girdi sağlamaktır. Geçmiş yıllarda turist sayımız çok, gelirimiz düşüktü. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının var olmasıyla özellikle kendimizi, tanıtma alanında çok öne çıkarttık. Artık ekonomik, ucuz bir tatil ülkesi olmaktan, hakkının ve değerinin verildiği gerçek fiyat performansıyla kendini tanıtan iyi bir turizm destinasyon merkezi olduk."