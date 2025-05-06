TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras'ın bazı hukuki ve siyasi gelişmeler hakkında kamuoyuna açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların içeriklerinin, olayların aslı hakkında bilgi sahibi olmadan yapıldığı belirtildi.

Açıklamaların, yargıya güveni zedelediği, adil yargılanma ilkesine gölge düşürdüğü ve toplumsal huzursuzluğa yol açtığı ifade edildi. Savcılık, Turan ve Aras'ın "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. Hazırlanan bu iddianame, "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçlamasıyla hazırlanan diğer iddianame ile birleştirildi. Turan ve Aras İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.