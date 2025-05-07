Altın yine zirvede

ALTININ gramı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 250 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 420 liradan satıldı. Önceki gün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,8 artışla 4 bin 134 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 4 bin 250 seviyesini gördü. Kısa bir düşüşün ardından tekrar yükselişe geçen altın, yatırımcısının yine yüzünü güldürmeye devam ediyor.