Emekli ve memura yeni maaş! Kim ne kadar zam alacak?

ORANLAR DEĞİŞİR Mİ?

Söz konusu oranlar Mayıs ve Haziran enflasyonlarına göre şekillenecek. Ancak bugüne kadar yapılan tahminler tuttu. Bu yüzden Temmuz artışlarının da bu rakamlara çok yakın olması bekleniyor. Bunun dışında enflasyon artışlarının üzerine bir refah payı konulması ya da memur artışı ile SSK Bağ-Kur emekli artışlarının eşitlenmesi gibi bir gündem henüz yok. Fakat Temmuz ayında oranlar açıklandıktan sonra Hükümet bu yönde bir karar alırsa refah payı eklenerek ya da oranlar eşitlenerek artışlar yeniden belirlenebilir.



NELERİ ETKİLİYOR?

Bu arada memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak artış oranı birçok kalemi de değiştiriyor. 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşları gibi sosyal ödemeler memur maaş artışı oranında yükseliyor. Yine işçilerin aldığı kıdem tazminatının tavan rakamı da memur maaşlarındaki artışa endeksli olarak yeniden belirleniyor. Sosyal Ekonomik destekler (SED) ve memurların aile yardımları da bu oranda yükselecek. O yüzden temmuz ayında ortaya çıkacak memur maaş artış oranı milyonlarca vatandaşın gelirini de aynı oranda yükseltecek.