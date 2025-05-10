Emekli ve memura yeni maaş! Kim ne kadar zam alacak?

Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 çıkmasının ardından milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayında alacakları artış oranları için önemli bir ipucu da gelmiş oldu. Yapılan anketlerden çıkan tahminlere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 çıkması bekleniyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için fark anlamına da geliyor. Emekliler Haziran ayı ile birlikte yılın ikinci bayram ikramiyesini alırken Temmuz'da da yılın ikinci maaş artışını görecek. Hem emekli maaşlarının hem de emekliler için uygulanan taban maaşın artacağı Temmuz'da oranların ne olacağı da yaklaşık olarak hesaplanmaya başlandı.