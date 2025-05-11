Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı hizmete açıldı

Türkiye'nin demiryolu ulaşım ağına önemli katkı sağlayacak Bandırma- Tekirdağ tren feribot hattı, Bandırma limanında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen proje, kara, deniz ve demiryolunu entegre eden çevreci ve stratejik bir lojistik model sunuyor. Karşılıklı seferlerle çalışacak olan feribot, tehlikeli maddelerden savunma yüklerine kadar birçok taşımayı güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirecek. Projenin, Türkiye'nin ihracat kapasitesi ile bölgesel ticarete de önemli katkı sunması bekleniyor.