  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı hizmete açıldı

Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı hizmete açıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı hizmete açıldı

Türkiye'nin demiryolu ulaşım ağına önemli katkı sağlayacak Bandırma- Tekirdağ tren feribot hattı, Bandırma limanında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen proje, kara, deniz ve demiryolunu entegre eden çevreci ve stratejik bir lojistik model sunuyor. Karşılıklı seferlerle çalışacak olan feribot, tehlikeli maddelerden savunma yüklerine kadar birçok taşımayı güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirecek. Projenin, Türkiye'nin ihracat kapasitesi ile bölgesel ticarete de önemli katkı sunması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA