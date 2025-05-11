e-ticaret sektörüne 11 Mayıs can suyu oldu

e- ticaret sektöründe Anneler Günü'nün etkisiyle satışlar yüzde 40 oranında arttı. Anneler Günü gibi özel günler, sevdiklerine özel bir hediye arayışında olan tüketicilerin alışveriş yoğunluğunu artırdığı dönemler olarak öne çıkıyor. Ciro, satış hacmi ve trafik bakımından göstergelerin pozitif olarak ivmelendiği bu gibi dönemler, özellikle büyük e-ticaret oyuncularının yoğun rekabetine de sahne oluyor.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Kampanyaların yoğunlaştığı bu dönemler için birçok e-ticaret platformu aylar öncesinden hazırlık yaparak yoğun trafikteki payını artırmayı hedefliyor. Parametrelerin 2024 ve 2025'te pozitif seyrettiği e-ticaret sektörü, bu yıl 11 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü için yoğun bir hazırlık ve rekabet sürecine sahne oluyor. Anneler Günü için hediye alışverişini internet üzerinden yapan tüketiciler, sektörde yarattıkları ciro artışıyla e-ticaret platformlarının yüzünü güldürüyor. Büyük e-ticaret şirketlerinin beklentileri de bu yıl için satışların ve trafiğin geçen yıla oranla yükseleceği yönünde. Anneler Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün "Anneler Günü gibi özel dönemlerde satışlar, normal dönemlere kıyasla yüzde 20 artıyor. Sunduğumuz kullanıcı beklentilerini karşılamaya yönelik zengin ürün yelpazesi, hızlı ve zamanında teslimat çözümleri, kişiselleştirilmiş kampanyalar ve premium ayrıcalıklar sayesinde bu oranın yüzde 40'a kadar çıkacağını öngörüyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da satılan ürün adedi, trafik ve ciroda yıl ortalamasının üzerinde bir seyir gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.