Nakliyecilerden yetkisiz firmalara karşı uyarı

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, nakliye sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Güllü, taşıma işlemi sırasında eşyaların uğrayabileceği hasarlar için taşıma sözleşmesiyle taşıma sigortası da yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti; "Taşıma sigortasının taşıyıcı tarafından yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Nakliye şirketi taşıma sigortası yapmıyorsa mutlaka tüketici taşıma sigortasını kendisi yaptırmalı. Taşıma poliçesinin taşıma sırasında uğranılacak zararları kapsayıp kapsamadığı da kontrol edilerek poliçenin bir örneği saklanmalıdır. Taşınacak eşyalar arasında yer alan kıymetli eşyaların listesi yapılmalı ve taşıyıcıya imzalatılarak bir nüshası tüketici almalıdır. Taşıma işlemi korsan firmalar ya da yetkisiz kişilere yaptırılmamalıdır. Mağdur olmak istemeyen taşınacak tüketicimiz firmaları iyi araştırmalı, korsan ve yetkisiz firma olmamasına dikkat etmelidirler. Taşıyıcının yetki belgesinin mutlaka kontrol edilmesi gerekmekte."